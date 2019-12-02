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Спорт

Преподаватель акробатики в "Кошелеве": "В этом районе своя атмосфера"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Район "Кошелев-Проект" помогает многим не только найти квартиру мечты, но и создать свой бизнес. Так, три года назад акробатка Надежда Полякова переехала в этот район и смогла развить дело, о котором мечтала с детства:

Фото: Фото предоставлено автором

"Мне нравится "Кошелев-Проект", потому что он напоминает мне маленький город, в котором я жила до переезда в Самару. Я могу просто идти по улице и встретить своих знакомых, учеников или их родителей. В этом районе своя атмосфера".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Надежда поделилась, как работает школа спортивной акробатики, кто приходит к ней на занятия и каких успехов уже успели добиться ученики "Acrosportsamara".

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