В Самаре обсудят, как привлечь деньги на развитие музеев и программы для посетителей серебряного возраста

В Самаре 5 и 6 декабря состоится открытый лекторий "Культура 2.0": Фандрайзинг для культурных организаций и музейные посетители "серебряного возраста".

Открытый лекторий "Культура 2.0" — специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума, и в 2019 г. он впервые проводит свои мероприятия в регионах. Помимо Самары встречи пройдут в Екатеринбурге, Калининграде, Ульяновске, Ярославле и Мурманске.

Выбор тем для лектория инициировало министерство культуры Самарской области.

В дискуссии примут участие начальник службы развития малых музеев Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар, заведующая отделом музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания Музея-заповедника Царицыно Ольга Владимирова, куратор проекта "Музей без возраста" Государственного музея современного искусства PERMM Светлана Лучникова и директор Проектной инициативы Елена Собинова. Модератором выступит основатель портала "Баба-Деда: Пора Жить" и проекта "Компании для Всех Возрастов" Анастасия Лазибная.

5 декабря в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки в 15:00 состоится дискуссия "Музейные программы для людей "серебряного возраста". Эксперты обсудят такие вопросы, как сотрудничество музеев с социально-активными пенсионерами, приобщение пожилых людей к культурной жизни, организация совместной работы музейных специалистов и работников учреждений социальной защиты.

6 декабря участники дискуссии "Как найти поддержку культурным институциям?" будут выбирать между краудфандингом и эндаументом, спонсорством и меценатством, а также рассмотрят преимущества и недостатки различных вариантов фандрайзинга. Какую форму взаимодействия выбрать культурному проекту? Как заинтересовать потенциального партнера и привлечь необходимые ресурсы? На эти вопросы ответят старший научный сотрудник сектора Экономики искусств отдела Общей теории искусства и культурной политики Государственного института искусствознания Екатерина Хаунина и основатель Sponsor Consulting Евгения Мальцева.

Евгения Мальцева уже больше 10 лет работает в области спонсорства событий. Среди реализованных ею проектов в области привлечения партнеров и спонсоров — серия трейлов "Тропа героев", гала-вечер "Русфонда", Экофест-2017, День матери в Кремлевском дворце, фестиваль дизайна CONCEPT MARKET, LIVE SUMMER FEST и многие другие. Встреча пройдет в конференц-зале исторического парка "Россия — моя история" в ТК "Гудок" в 14:30.

Мастер-класс "Инструменты и механики спонсорства и партнерства культурных проектов", на котором спикеры поделятся стратегией и опытом привлечения брендов на региональные культурные проекты, состоится в конференц-зале исторического парка "Россия — моя история" в ТК "Гудок" в 16:15

Мероприятия "Культуры 2.0" бесплатны, но требуется регистрация.

Зарегистрироваться на лекторий можно по ссылкам:

Дискуссия "Музейные программы для людей "серебряного возраста". Дата и время проведения: 5 декабря, 15:00 — 16:30. Место проведения: Конференц-зал Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, 14а.

Дискуссия "Как найти поддержку культурным институциям?" Дата и время проведения: 6 декабря, 14:30 — 16:00. Место проведения: Конференц-зал исторического парка "Россия — моя история", ул. Красноармейская, 131 (ТК "Гудок", 3 этаж).

Мастер-класс "Инструменты и механики спонсорства и партнерства культурных проектов". Дата и время проведения: 6 декабря, 16:15 — 17:15. Место проведения: Конференц-зал исторического парка "Россия — моя история", ул. Красноармейская, 131 (ТК "Гудок", 3 этаж).



