Жителя Новокуйбышевска обвиняют в угрозах убить сожительницу и ее ребенка

В Новокуйбышевске в суд направили уголовное дело 29-летнего безработного мужчины. Его обвиняют в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 г. в квартире на ул. Калинина он угрожал убить 35-летнюю сожительницу и ее девятилетнего сына. Кроме того, пьяный мужчина несколько раз ударил женщину.

Пострадавшая смогла выбежать на лестничную площадку, на ее крики о помощи вышли соседи и вызвали полицию. Подозреваемого задержали.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.