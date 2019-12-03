К должникам АО "СамГЭС" выезжают мобильные бригады

Специалисты компании производят отключение потребителей, чьи долги превысили сумму в 2 500 рублей, а выплаты не производились в течение двух месяцев. Отключение производят сотрудники специальных мобильных бригад. Однако исправить ситуацию можно и на месте, если погасить всю сумму в режиме онлайн.

"Здравствуйте, — дверь одной из квартир дома №285 на ул. Стара-Загора сотрудникам компании-поставщика открывает дама. — Если вы по поводу долга, то мы на днях заплатили 7 500 рублей". Она объясняет, что о долге за электричество знает, но погасить всю сумму не было возможности — удалось лишь большую часть. Специалисты предлагают оплатить на месте в режиме онлайн для того, чтобы избежать отключения, но, к сожалению, решить вопрос сразу не получается. Хозяйку квартиры предупреждают, что сейчас будет ограничено потребление электроэнергии. Для того чтобы воспользоваться ресурсом вновь, необходимо погасить всю сумму и дополнительно заплатить 2 800 рублей. Это возмещение гарантирующему поставщику расходов за введение ограничения и за возобновление электроснабжения.

300 млн рублей — столько жители Самары задолжали за потребление электроэнергии. Сумма приличная, учитывая, что эти средства должны пойти в том числе на поддержание, обслуживание и модернизацию работы систем. В августе в структуре АО "СамГЭС" были созданы специальные мобильные бригады, которые выезжают к "хроническим" должникам и производят временное ограничение в потреблении электроэнергии. Сейчас ежедневно работает 10 таких команд, но к концу года их число увеличится до 14.

Согласно российскому законодательству сначала неплательщику приходит уведомление о возможном введении ограничения. Если долг в течение 20 дней с момента уведомления не погашен, то тогда к нему выезжает мобильная бригада. Специалисты производят временное ограничение в предоставлении электроэнергии, но при этом объясняют — они готовы к диалогу и поиску вариантов решения в каждом конкретном случае.

"У потребителя есть шанс оплатить все на месте, то есть до момента отключения или обратиться в АО "СамГЭС" до приезда наших сотрудников и рассмотреть возможность оформления рассрочки платежа, то есть реструктуризацию долга, — продолжает Виктор Поворов, начальник отдела контроля учета АО "СамГЭС". — Если же потребитель самовольно подключается, то мы повторно производим ограничение и составляем акт о несанкционированном подключении, что влечет начисление в 10-кратном размере за потребленную электроэнергию дополнительно".

Последующие попытки подключиться без оплаты долга будут расцениваться как административное нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере от 10-30 тыс. рублей. Всю необходимую информацию об оплате можно получить на официальном ресурсе АО "СамГЭС": samges.ru