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Самарская область - на третьем месте среди регионов страны по показателям исполнения национальных проектов

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 декабря, под председательством Габибуллы Хасаева состоялось внеочередное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, на котором было рассмотрено дополнительное предложение правительства Самарской области к проекту закона Самарской области "О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Как рассказал министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, на уровне правительства Российской Федерации были приняты постановления и распоряжения о поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, руководителей субъектов и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Этими документами предусмотрено предоставление грантов из федерального бюджета тем субъектам, которые достигли значительных успехов в исполнении национальных проектов в 2019 году.

Установлено 15 показателей, по которым идет в целом оценка субъекта Российской Федерации. По этим показателям был составлен предварительный рейтинг регионов, в соответствии с которым Самарская область занимает третье место из всех субъектов РФ.

В федеральном бюджете уже зарезервированы средства, которые будут направлены на денежные гранты для развития субъектов.

1 млрд 458 млн руб. - сумма гранта, которая предполагается к поступлению в Самарскую область до конца 2019 года. Как пояснил Андрей Прямилов, этот грант можно будет использовать для реализации проектов.

Кроме того, планируется распределить иные межбюджетные трансферты в 2019 году, которые направлены также на поощрение субъектов за достижения органов исполнительной власти.

Подразумевается, что эти средства будут распределяться между субъектом и муниципалитетами, которые выполняли показатели нацпроектов. Для учета этих средств в областном бюджете и для их последующего распределения по муниципалитетам необходимо внести изменения в текстовую часть закона о бюджете, а именно:

дополнить статью 23 следующим абзацем:

"Установить, что в 2019 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на поощрение муниципальных управленческих команд".

Это позволит отразить средства федерального бюджета в областном бюджете и иметь возможность их расходовать.

Министр подчеркнул: "Отчетность по расходованию первой суммы (1 млрд 458 млн рублей) нужно будет представить до 1.02.2020 года и отчитываться на протяжении 2020 года.

Вторую сумму (которая еще неизвестна) нужно будет обязательно израсходовать в 2019 году".

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев отметил, что правовых препятствий к принятию этого изменения в закон о бюджете нет. Большинством голосов предложение министерства управления финансами Самарской области было поддержано.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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