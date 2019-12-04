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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске два человека получили большие сроки за наркотики

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор женщине и мужчине, которых обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Молодые люди планировали сбывать запрещенные вещества через тайники с помощью интернета. В итоге их задержали правоохранители. Кроме того, обвиняемые хранили наркотики в крупном размере у себя в квартире.

Подсудимые признали вину частично и настаивали на том, что все изъятые у них дома наркотики предназначались только для них самих.

Суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а девушку, которая на момент совершения преступления был несовершеннолетней, — к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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