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Общество

Огромный светодинамический фонтан установят на склоне у площади Славы

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На склоне у площади Славы в Самаре начали монтировать светодинамический фонтан длиной более 200 м.

Фото: администрация Самары

Монтаж продлится чуть больше недели. Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре. Длина — более 200 м, ширина — более 10, вес — порядка 4 тонн.

"Чтобы доставить конструкцию с завода-изготовителя — из Санкт-Петербурга — задействовали три длинномерных большегруза и ЗИЛ. Сейчас собирают металлический каркас, затем приступят к креплению светодинамического шнура и других элементов иллюминации, например, светящихся шаров "Снежные комки", пирамид. Стоит отметить, что, как и вся городская иллюминация, инсталляция энергоэффективна, несмотря на внушительные габариты. Потребляемая мощность — до 400 Ватт, так что можно сравнить с несколькими домашними лампами накаливания", — сообщил главный инженер МП Самары "Самарагорсвет" Владислав Бобунов.

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