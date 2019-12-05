Огромный светодинамический фонтан установят на склоне у площади Славы

На склоне у площади Славы в Самаре начали монтировать светодинамический фонтан длиной более 200 м.

Монтаж продлится чуть больше недели. Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре. Длина — более 200 м, ширина — более 10, вес — порядка 4 тонн.

"Чтобы доставить конструкцию с завода-изготовителя — из Санкт-Петербурга — задействовали три длинномерных большегруза и ЗИЛ. Сейчас собирают металлический каркас, затем приступят к креплению светодинамического шнура и других элементов иллюминации, например, светящихся шаров "Снежные комки", пирамид. Стоит отметить, что, как и вся городская иллюминация, инсталляция энергоэффективна, несмотря на внушительные габариты. Потребляемая мощность — до 400 Ватт, так что можно сравнить с несколькими домашними лампами накаливания", — сообщил главный инженер МП Самары "Самарагорсвет" Владислав Бобунов.