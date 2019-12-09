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В Самаре ночью устраняли аварию на трубопроводе теплоснабжения в Томашевском тупике

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, в 23:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на надземном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм у дома № 16 в Томашевском тупике в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате утечки пострадавших и погибших нет. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не было нарушено и осуществлялось в обход поврежденного участка трубы.

Устранением утечки занимались шесть человек, которыми использовалось две единицы техники.
В 4:40 уже 9 декабря работы по ремонту поврежденного участка трубы были завершены.

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