В Самаре ночью устраняли аварию на трубопроводе теплоснабжения в Томашевском тупике

В воскресенье, 8 декабря, в 23:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на надземном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм у дома № 16 в Томашевском тупике в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате утечки пострадавших и погибших нет. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не было нарушено и осуществлялось в обход поврежденного участка трубы.

Устранением утечки занимались шесть человек, которыми использовалось две единицы техники.

В 4:40 уже 9 декабря работы по ремонту поврежденного участка трубы были завершены.