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Суды Происшествия

В Самаре осудили женщину, "заминировавшую" ТЦ "Вива Лэнд"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Кировского районного суд в отношении 28-летней Татьяны Игонькиной, признанной виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, 15 ноября 2018 года на пульт дежурного экстренной службы "112" поступило анонимное сообщение о планируемом акте терроризма в торговом центре "Вива Лэнд" Самары. При проверке информации задействовались подразделения УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС и УФСВНГ России по Самарской области. В ходе осмотра указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с полицейскими в короткий срок была установлена и задержана Татьяна Игонькина, которая совершила заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе опроса женщина пояснила, что осуществила звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На основании переданных из ФСБ материалов, полицейские возбудили в отношении Игонькиной уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. По окончании следствия она предстала перед судом Кировского района, который признал ее виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

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