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Преступления Происшествия

Самарчанке, задержанной с 7,8 кг наркотиков в Новосибирске, грозит пожизненный срок

НОВОСИБИРСК. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новосибирске полицейские задержали 23-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории Новосибирской области.

Фото: 54.мвд.рф

Подозреваемую задержали на АЗС, расположенной на Бердском шоссе, когда она находилась за рулем автомобиля. Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" регионального главка МВД России.

При досмотре автомобиля Mazda Demio полицейские обнаружили полимерный пакет, где находились синтетические наркотические средства массой более 500 гр и около 440 гр гашиша, предназначенные для сбыта.

В дальнейшем при осмотре квартиры в доме по улице Т. Снежиной в Новосибирске, используемой фигуранткой для хранения и фасовки наркотиков, полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту синтетические наркотические средства массой более 3660 гр, около 2800 гр гашиша и 400 гр марихуаны.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 7800 гр наркотических средств (мефедрон, МДМА, гашиш и марихуана).

По данному факту Главным следственным управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.

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