У поселка Петра Дубрава в браконьерской петле-удавке погиб кабан

В воскресенье, 8 декабря, во время надзорных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий в районе пос. Петра Дубрава Волжского района был выявлен факт незаконной добычи самки кабана в возрасте 3-4 лет посредством петли-удавки, сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.
В ведомстве уточнили, что собранный по данному факту материал направлен в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Кроме того, на месте преступления сотрудниками департамента был демонтирован настороженный самолов - "падающая пика", - опасный для жизни и здоровья человека.