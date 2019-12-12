У поселка Петра Дубрава в браконьерской петле-удавке погиб кабан

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В воскресенье, 8 декабря, во время надзорных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий в районе пос. Петра Дубрава Волжского района был выявлен факт незаконной добычи самки кабана в возрасте 3-4 лет посредством петли-удавки, сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области