Концессионер самарской снегоплавильной станции получил условный срок

Идеолог проекта по строительству в Самаре снегоплавильной станции Александр Эстрин получил условный срок за покушение на мошенничество, пишет "Самарское обозрение".

Приговором суда Промышленного района Самары Эстрин признан виновным в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 350 тыс. руб. условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

При этом и гособвинение, и потерпевший — совладелец компаний "Тандем-С" и "Формат" Сергей Плешаков — настаивали на реальном сроке.

По данным издания, Эстрин просил у Плешакова 7 млн руб. на подкуп чиновников горадминистрации Самары, которые, по его словам, могли помочь с продлением срока ввода снегоплавильной станции.

Поскольку ранее Плешаков уже неоднократно выделял Эстрину крупные суммы на этот проект, как соинвестор, а его реализация не продвигалась, он решил обратиться к правоохранителям.

28 августа 2018 года бизнес-партнеры встретились на АЗС "Лукойл" на улице Физкультурной, 143г, где произошла передача денег (30 тыс. руб. наличными и 6,97 млн руб. — денежный муляж). После передачи денег Эстрин был задержан сотрудниками ФСБ.



По словам адвоката Марата Рахматуллина, представляющего интересы Плешакова, из уголовного дела выделены материалы, свидетельствующие о хищении Эстриным у его доверителя более 100 млн рублей.

"В ходе следствия, а также приговором суда установлено, что Эстрин никакие работы по строительству не начал, а выделенный администрацией города земельный участок под строительство станции представляет из себя ровную земляную площадку. Более того, Эстрин не только не имел оснований для постановки вопроса о вводе объекта в эксплуатацию, им даже не были собраны документы, дающие основание для получения разрешения на строительство. Надеемся, что следователи СУ УМВД по городу Самаре после производства ряда проверочных мероприятий примут единственно верное и правильное процессуальное решение, возбудив уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", - заявил адвокат.

Напомним, в начале 2017 г. был объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Предполагалось, что концессионное соглашение подпишут на 15 лет, после чего снегоплавильная станция перейдет в собственность муниципалитета. Построить станцию должны были за 6 месяцев. Ее производительность при минусовой температуре могла составить 18 тонн снега в час. Под станцию отвели участок площадью 1,7 гектара в Первом переулке (Железнодорожный район Самары).

Победителем торгов стало ООО "СПК", руководимое Александром Эстриным. В октябре 2017 г. было подписано концессионное соглашение, в котором фигурировали 200 млн руб. как предельный объем расходов на проект.

В конце 2018 г. мэрия расторгла соглашение с компанией Эстрина: за год с момента подписания соглашения инвестор не произвел никаких работ по обещанному строительству.