Тарифы на воду в Самаре за пять лет могут вырасти в полтора раза

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Самаре в ближайшие годы могут расти по 10-12% в год. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в ООО "Самарские коммунальные системы", отметив, что эти цифры обоснованы инвестпрограммой компании, но пока не утверждены властями.

Так, в 2020 г. тариф планируется поднять на 12%, в 2021 г. — на 11%, а в последующие три года — на 10%.

В компании пояснили, что тарифы формируются исходя из инвестиционной программы. Утвержденная же сейчас финансовая модель предусматривает, что в ближайшие пять лет СКС нужно освоить 4,5 млрд рублей.

В СКС также отметили, что такое повышение не противоречит установленным правительством РФ предельным уровням роста тарифов. Под эти ограничения не попадают повышения тарифов в рамках концессионных соглашений ради обеспечения инвестиционной составляющей.

Напомним, СКС с 2012 г. выступает арендатором систем водоснабжения и водоотведения в Самаре. В 2019 г. компания получила сети водоснабжения Самары в концессию до 2047 года.

В период действия концессионного соглашения СКС предстоит вложить 9,76 млрд руб. в строительство новых объектов и 10,87 млрд руб. в реконструкцию существующих.