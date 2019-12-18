На самарца, ранившего девушку из травмата, возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего из травмата в баре и ранившего женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 8 декабря. Около 5:00 на ул. Галактионовской, 40 мужчина выстрелил из травматического пистолета и попал в ногу местной жительнице. Ее госпитализации с ранением ноги. Стрелявший же сел в свой автомобиль и уехал.

По данным полиции, мужчина стал участником конфликта на веранде заведения. Затем он вышел из здания, достал из автомобиля травматический пистолет, вернулся и несколько раз выстрелил в стену. Одна из пуль отрекошетила в ногу стоявшей рядом девушки.

С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители нашли автомобиль стрелявшего и установили его личность. Во время опроса 28-летний самарец, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, признал вину, сказал, что готов сотрудничать со следствием, и отдал травматический пистолет.

При этом выяснилось, что в январе 2018 г. мужчина подал заявление об утере оружия и заплатил штраф за утерю травматического пистолета. Когда произошла стрельба, этот пистолет еще значился в розыске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Здоровью потерпевшей сейчас ничего не угрожает.