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Преступления Происшествия

На самарца, ранившего девушку из травмата, возбудили уголовное дело

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего из травмата в баре и ранившего женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 8 декабря. Около 5:00 на ул. Галактионовской, 40 мужчина выстрелил из травматического пистолета и попал в ногу местной жительнице. Ее госпитализации с ранением ноги. Стрелявший же сел в свой автомобиль и уехал.

По данным полиции, мужчина стал участником конфликта на веранде заведения. Затем он вышел из здания, достал из автомобиля травматический пистолет, вернулся и несколько раз выстрелил в стену. Одна из пуль отрекошетила в ногу стоявшей рядом девушки.

С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители нашли автомобиль стрелявшего и установили его личность. Во время опроса 28-летний самарец, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, признал вину, сказал, что готов сотрудничать со следствием, и отдал травматический пистолет.

При этом выяснилось, что в январе 2018 г. мужчина подал заявление об утере оружия и заплатил штраф за утерю травматического пистолета. Когда произошла стрельба, этот пистолет еще значился в розыске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Здоровью потерпевшей сейчас ничего не угрожает.

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