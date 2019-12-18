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Культура

Культура для всех: как работают новые автоклубы

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в Самарской области появилось пять автоклубов - в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергеевском районах. Автоклубы марки "ГАЗон NEXT" позволяют жителям этих районов познакомиться с выступлениями талантливых земляков. В регионе во многих отдаленных небольших населенных пунктах нет даже своего дома культуры, но теперь это не проблема, ведь проект позволит творческим коллективам беспрепятственно гастролировать по своему району.

Фото: министерство культуры Самарской области

Для создания импровизированной сцены теперь ничего не нужно, автомобиль оснащен всем необходимым: он открывается как ларец, откуда выходят долгожданные музыканты и дарят радость и музыку своим землякам. Теперь для самодеятельных коллективов нет преград - их активно поддерживает правительство региона и страны. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Автоклуб в Волжском районе уже активно гастролирует. Проект оказался для района максимально важным, так как на его территории находится более 60 сел, большинство из которых не имеют собственных домов культуры. Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры - все необходимое для концертов и кинопоказов.

"С появлением автоклуба у нас прибавится много массовых мероприятий с привлечением зрителей всех возрастов, и увеличится география культурно-массовых мероприятий, в малых селах Волжского района. Теперь люди, живущие там, смогут увидеть на этой чудесной сцене и прекрасный концерт районных коллективов, и фильм", - рассказывает руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Волжский Александр Затонский.

Автоклуб в Волжском районе начал работу 20 октября концертом в селе Подъем-Михайловка. 9 ноября была организована концертная программа для жителей поселка Молодогвардейский сельского поселения Воскресенка. Поселок Молодогвардейский очень мал, здесь проживает всего 231 житель. В поселке никогда не было клуба. Здесь концертную программу "Хорошее настроение" представил неоднократный обладатель Гран-при, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов - группа "Музыкальный центр Автоклуб". В тот день жители поселка с удовольствием пели песни, танцевали и радовались такому неожиданному подарку.

12 ноября группа "Музыкальный Центр Автоклуб" уже участвовала в открытии областной военно-спортивной игры "Штурм"-2019 в поселке Рощинский на базе передвижного автоклуба. 16 ноября музыканты организовали концертную программу "Нам жить - не тужить!" для жителей поселка Энергетик городского поселения Смышляевка, с участием народного вокального ансамбля "Вера" им. Ю.Новикова. В поселке Энергетик зарегистрировано 147 жителей, и более 70 человек пришло посмотреть концертную программу.

На следующий год у Автоклуба уже разработана программа, где центральным событием станет автопробег по селам района "Наша Победа", приуроченный к юбилейному году Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в рамках национального проекта "Культура" в период с 2019 по 2024 год в регионы Российской Федерации поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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