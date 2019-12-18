Культура для всех: как работают новые автоклубы

В этом году в Самарской области появилось пять автоклубов - в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергеевском районах. Автоклубы марки "ГАЗон NEXT" позволяют жителям этих районов познакомиться с выступлениями талантливых земляков. В регионе во многих отдаленных небольших населенных пунктах нет даже своего дома культуры, но теперь это не проблема, ведь проект позволит творческим коллективам беспрепятственно гастролировать по своему району.

Для создания импровизированной сцены теперь ничего не нужно, автомобиль оснащен всем необходимым: он открывается как ларец, откуда выходят долгожданные музыканты и дарят радость и музыку своим землякам. Теперь для самодеятельных коллективов нет преград - их активно поддерживает правительство региона и страны. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Автоклуб в Волжском районе уже активно гастролирует. Проект оказался для района максимально важным, так как на его территории находится более 60 сел, большинство из которых не имеют собственных домов культуры. Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры - все необходимое для концертов и кинопоказов.

"С появлением автоклуба у нас прибавится много массовых мероприятий с привлечением зрителей всех возрастов, и увеличится география культурно-массовых мероприятий, в малых селах Волжского района. Теперь люди, живущие там, смогут увидеть на этой чудесной сцене и прекрасный концерт районных коллективов, и фильм", - рассказывает руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Волжский Александр Затонский.

Автоклуб в Волжском районе начал работу 20 октября концертом в селе Подъем-Михайловка. 9 ноября была организована концертная программа для жителей поселка Молодогвардейский сельского поселения Воскресенка. Поселок Молодогвардейский очень мал, здесь проживает всего 231 житель. В поселке никогда не было клуба. Здесь концертную программу "Хорошее настроение" представил неоднократный обладатель Гран-при, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов - группа "Музыкальный центр Автоклуб". В тот день жители поселка с удовольствием пели песни, танцевали и радовались такому неожиданному подарку.

12 ноября группа "Музыкальный Центр Автоклуб" уже участвовала в открытии областной военно-спортивной игры "Штурм"-2019 в поселке Рощинский на базе передвижного автоклуба. 16 ноября музыканты организовали концертную программу "Нам жить - не тужить!" для жителей поселка Энергетик городского поселения Смышляевка, с участием народного вокального ансамбля "Вера" им. Ю.Новикова. В поселке Энергетик зарегистрировано 147 жителей, и более 70 человек пришло посмотреть концертную программу.

На следующий год у Автоклуба уже разработана программа, где центральным событием станет автопробег по селам района "Наша Победа", приуроченный к юбилейному году Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в рамках национального проекта "Культура" в период с 2019 по 2024 год в регионы Российской Федерации поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.