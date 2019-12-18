Адвокат не смог обжаловать приговор подростку, убившему юную спортсменку в Тольятти

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор несовершеннолетнему жителю Тольятти Никите М., осужденному за убийство 16-летней спортсменки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде Автозаводского района.

Напомним, тело 16-летней тольяттинки нашли вечером 23 декабря 2018 г. на пустыре на ул. Юбилейной. Она получила более 30 ножевых ранений. Вскоре задержали ровесника жертвы — ее бывшего парня, с которым они вместе занималась плаванием.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Следствие вел СК РФ.

Позже парень предстал перед судом Автозаводского района Тольятти, процесс в закрытом режиме вела судья Ирина Клементьева. Гособвинение представлял зампрокурора Самарской области Андрей Шевцов. На прениях он просил назначить юноше шесть лет и семь месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

28 июня вынесли приговор. Парню назначили шесть лет и три месяца воспитательной колонии. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав юношу выплатить родителям погибшей по миллиону рублей.

Приговор обжаловал адвокат юноши. В апелляционной жалобе он просил областной суд снизить подзащитному меру наказания и сократить размер выплаты по возмещению морального вреда.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила не стала менять приговор Автозаводского райсуда, и он вступил в силу.