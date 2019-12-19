В Музее модерна открывается выставка "Российское застолье" из коллекции "Мультимедиа Арт музея"

В Музее модерна 19 декабря, в 19:00, откроется выставка "Российское застолье" (6+) — история русского ритуала совместной трапезы, рассказанная в фотографиях из коллекции московского "Мультимедиа Арт музея".

89 произведений культовых фотографов, среди которых — Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Виктор Руйкович, Борис Игнатович, демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья.

На снимках встречаются узнаваемые фигуры поэтов, композиторов, актеров, политических деятелей. В их числе: Владимир Маяковский, Лиля Брик, Марина Цветаева, Сергей Коненков, Дмитрий Шостакович, Сергей Михалков, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Юрий Никулин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. За кадрами остаются переломные события в истории — Первая мировая война, революция, репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, хрущевская оттепель, 90-е годы.

Менялось время, менялся стиль жизни, стиль съемки, менялись лица. От идиллических пикников и благотворительных балов, до официальных банкетов в Кремле и очередей за водкой, превращавшихся в поле боя во времена тотального дефицита. От безудержных пиров эпохи "новых русских" начала 90-х до чинных "европейских" кафе, кондитерских и кинотеатров начала XXI века.

Званые обеды Льва Толстого, дружеские чаепития у Всеволода Мейерхольда, официальные приемы времен брежневского застоя остались в прошлом, но сама традиция продолжает существовать и конструировать коды повседневности, определяя особую культуру удовольствия.

На открытие вход свободный.



