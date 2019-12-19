Полигону ТКО около Мусорки подыщут альтернативу

Региональные власти приняли решение о поиске альтернативно площадки для размещения полигона ТКО, который планировалось организовать около с. Мусорка Ставропольского района. Такая информация прозвучала в четверг, 19 декабря, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы.

"Правительством Самарской области принято решение подыскать новую территорию", — сообщил глава комитета Андрей Кислов.

Выступивший на заседании комитета житель Мусорки Владимир Морев, заявил, что представители министерства энергетики и ЖКХ в общении с сельчанами ссылаются только на СНИПы, где прописано расстояние от подобных объектов до населенных пунктов. Однако на выбранном инвестором участке находятся поверхностные водные объекты и земли лесфонда.

Замминистра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская в ответ заметила, что проект находится в разделе "перспективной логистики", и его реализация станет возможной только после положительного заключения госэкспертизы и проведения общественных слушаний.

"Если инвестором будут представлены другие участки, они будут рассматриваться", — заявила она.

Напомним, жители сел, находящихся рядом с территорией, где планируется разместить полигон, создали петицию на сайте Change.org.