На мост через Волгу дополнительно выделено 12,4 млрд руб. из федерального бюджета

Во вторник, 17 декабря, распоряжением правительства РФ из федерального бюджета Самарской области дополнительно выделено 12,4 млрд руб., что позволит уже в этом году закупить необходимые материалы и своевременно начать строительный сезон, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началось. На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку. Сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.

Мостовой переход через Волгу - часть международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Концессионное соглашение о начале его строительства между правительством Самарской области и хозяйствующим партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" было подписано 16 октября в Екатеринбурге.

19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал оценку реализации данного проекта, сообщив, что строительство моста через Волгу в Самарской области наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве.

Изначально на 2019 г. на строительство объекта было предусмотрено 2,057 млрд рублей.



Проект не только масштабен, но и во многом уникален. Особенности связаны с проектными решениями. Самарский мост выделяют два момента. Во-первых, это длина пролетов - 24 из 25 превышают сто метров. Во-вторых, глубина Волги в месте возведения моста составляет 36 метров.

Общая протяженность моста составит 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал".

Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.