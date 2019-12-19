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Дорожное строительство Транспорт и связь

На мост через Волгу дополнительно выделено 12,4 млрд руб. из федерального бюджета

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 декабря, распоряжением правительства РФ из федерального бюджета Самарской области дополнительно выделено 12,4 млрд руб., что позволит уже в этом году закупить необходимые материалы и своевременно начать строительный сезон, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началось. На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку. Сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.

Мостовой переход через Волгу - часть международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Концессионное соглашение о начале его строительства между правительством Самарской области и хозяйствующим партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" было подписано 16 октября в Екатеринбурге.

19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал оценку реализации данного проекта, сообщив, что строительство моста через Волгу в Самарской области наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве.

Изначально на 2019 г. на строительство объекта было предусмотрено 2,057 млрд рублей.


Проект не только масштабен, но и во многом уникален. Особенности связаны с проектными решениями. Самарский мост выделяют два момента. Во-первых, это длина пролетов - 24 из 25 превышают сто метров. Во-вторых, глубина Волги в месте возведения моста составляет 36 метров.
Общая протяженность моста составит 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал".
Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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