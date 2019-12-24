Тольяттинец получил семь лет колонии за создание закладок с наркотиками

В Тольятти вынесен приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным более чем в двух десятках преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Суд установил, что мужчина разместил на территории Автозаводского района 23 закладки с синтетическим наркотиком, и еще 10 свертков с зельем хранил при себе для дальнейшего сбыта через закладки. Но осуществить задуманное не смог, поскольку был задержан полицейскими. А наркотические вещества были изъяты.

По окончании следствия тольяттинец предстал перед судом Автозаводского района, который признал его виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков и с учетом признания виды, явок с повинной и других смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.