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Суды Происшествия

Тольяттинец получил семь лет колонии за создание закладок с наркотиками

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным более чем в двух десятках преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Суд установил, что мужчина разместил на территории Автозаводского района 23 закладки с синтетическим наркотиком, и еще 10 свертков с зельем хранил при себе для дальнейшего сбыта через закладки. Но осуществить задуманное не смог, поскольку был задержан полицейскими. А наркотические вещества были изъяты.

По окончании следствия тольяттинец предстал перед судом Автозаводского района, который признал его виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков и с учетом признания виды, явок с повинной и других смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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