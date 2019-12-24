Представители компании АО "СамГЭС" поздравили клиентов с наступающими праздниками

В центральном отделении АО "СамГЭС" отметили победителей конкурса "Добросовестный плательщик". Для тех, кто вовремя оплачивал счета, а также вносил свои предложения в социальных сетях и активно участвовал в жизни компании, устроили сразу две "Елки для потребителей". Сотрудники гарантирующего поставщика поставили домашний спектакль и объяснили на примерах, почему не надо затягивать с оплатой.

Духовой оркестр Дедов Морозов, десятки воздушных шаров и праздничное настроение. Под звуки самой знаменитой новогодней песни про елочку клиенты вносят последний платеж за потребленную электроэнергию в 2019 году. Фойе становится зрительным залом и сценой. Сотрудники АО "СамГЭС" показывают спектакль.

События разворачиваются вокруг двух праздничных елок. Одна — нарядная и в разноцветных огнях, другая — наряжена табличками с надписью "Долг". В ролях — Дед Мороз, Снегурочка и пират Должок, который весь год не хотел платить по счетам, потому и праздник будет отмечать без света. Дед Мороз предлагает ему альтернативу — погасить всю сумму и начать новый 2020-й без долгов. Пират соглашается, а удивленные посетители клиентского офиса даже уступают ему место в очереди: улыбаются и подбадривают — на кону все-таки самый долгожданный праздник. У Должка все складывается удачно, и его новогодняя елка зажигается десятками нарядных лампочек.

"Елка для потребителей" — традиционное мероприятие, которое в преддверии праздников, собирает самых дисциплинированных клиентов, в полном объеме оплачивающих потребленную электроэнергию, а также тех, кто активно участвует в жизни компании — подписан на аккаунты в социальных сетях, предлагает варианты по улучшению качества клиентского обслуживания. Все замечания по улучшению атмосферы, информативности и доступности материалов в обязательном порядке учитываются. Компания ставит своей задачей быть максимально открытой. Специалисты АО "СамГЭС" отмечают — в последнее время наблюдается тенденция снижения количества должников. Люди стали более дисциплинированными и понимающими — от каждой внесенной оплаты зависит качество поставляемых услуг.

"Сейчас качество платежей улучшается на фоне работы мобильных бригад, которые в отношении неплательщиков применяют крайние, но вынужденные меры для того, чтобы собранные нами денежные средства направлять на развитие городского хозяйства, инфраструктуры, повышения надежности электроснабжения многоквартирных домов, качества нашей жизни", — рассказывает Олег Приходкин, заместитель директора по реализации и развитию АО "СамГЭС".

В заключение праздника специалисты АО "СамГЭС" отметили подарочными сертификатами на покупку в магазине "Электротовары" победителей конкурса "Добросовестный плательщик". Обладателем первого места стала Светлана Шангина: "Каждый год мы стараемся вовремя платить за электроэнергию, и каждый год участвуем в разных конкурсах, и в этот раз удача улыбнулась. Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников компании и пожелать им добросовестных потребителей. Всех — с Новым годом".

Компания АО "СамГЭС" в 2020 году продолжит следовать выбранному курсу: быть максимально открытой и понятной для потребителей.

"Мы стараемся выстраивать связи с потребителями, для этого держим с ними связь не только в режиме онлайн, но и проводим широкомасштабное анкетирование, собираем несколько тысяч анкет ежегодно, обрабатываем их и пытаемся не только слушать, но и слышать предложения наших потребителей", — продолжает Олег Приходкин.