16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Представители компании АО "СамГЭС" поздравили клиентов с наступающими праздниками Тарифы на вывоз мусора вырастут в июле 2021 года На пр. Карла Маркса прорвало тепловую сеть В Самаре тарифы на тепло вырастут во втором полугодии 2020 года Стало известно, насколько поднимутся тарифы на воду в 2020 году

ЖКХ и благоустройство Общество

Представители компании АО "СамГЭС" поздравили клиентов с наступающими праздниками

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В центральном отделении АО "СамГЭС" отметили победителей конкурса "Добросовестный плательщик". Для тех, кто вовремя оплачивал счета, а также вносил свои предложения в социальных сетях и активно участвовал в жизни компании, устроили сразу две "Елки для потребителей". Сотрудники гарантирующего поставщика поставили домашний спектакль и объяснили на примерах, почему не надо затягивать с оплатой.

Духовой оркестр Дедов Морозов, десятки воздушных шаров и праздничное настроение. Под звуки самой знаменитой новогодней песни про елочку клиенты вносят последний платеж за потребленную электроэнергию в 2019 году. Фойе становится зрительным залом и сценой. Сотрудники АО "СамГЭС" показывают спектакль.

События разворачиваются вокруг двух праздничных елок. Одна — нарядная и в разноцветных огнях, другая — наряжена табличками с надписью "Долг". В ролях — Дед Мороз, Снегурочка и пират Должок, который весь год не хотел платить по счетам, потому и праздник будет отмечать без света. Дед Мороз предлагает ему альтернативу — погасить всю сумму и начать новый 2020-й без долгов. Пират соглашается, а удивленные посетители клиентского офиса даже уступают ему место в очереди: улыбаются и подбадривают — на кону все-таки самый долгожданный праздник. У Должка все складывается удачно, и его новогодняя елка зажигается десятками нарядных лампочек.

"Елка для потребителей" — традиционное мероприятие, которое в преддверии праздников, собирает самых дисциплинированных клиентов, в полном объеме оплачивающих потребленную электроэнергию, а также тех, кто активно участвует в жизни компании — подписан на аккаунты в социальных сетях, предлагает варианты по улучшению качества клиентского обслуживания. Все замечания по улучшению атмосферы, информативности и доступности материалов в обязательном порядке учитываются. Компания ставит своей задачей быть максимально открытой. Специалисты АО "СамГЭС" отмечают — в последнее время наблюдается тенденция снижения количества должников. Люди стали более дисциплинированными и понимающими — от каждой внесенной оплаты зависит качество поставляемых услуг.

"Сейчас качество платежей улучшается на фоне работы мобильных бригад, которые в отношении неплательщиков применяют крайние, но вынужденные меры для того, чтобы собранные нами денежные средства направлять на развитие городского хозяйства, инфраструктуры, повышения надежности электроснабжения многоквартирных домов, качества нашей жизни", — рассказывает Олег Приходкин, заместитель директора по реализации и развитию АО "СамГЭС".

В заключение праздника специалисты АО "СамГЭС" отметили подарочными сертификатами на покупку в магазине "Электротовары" победителей конкурса "Добросовестный плательщик". Обладателем первого места стала Светлана Шангина: "Каждый год мы стараемся вовремя платить за электроэнергию, и каждый год участвуем в разных конкурсах, и в этот раз удача улыбнулась. Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников компании и пожелать им добросовестных потребителей. Всех — с Новым годом".

Компания АО "СамГЭС" в 2020 году продолжит следовать выбранному курсу: быть максимально открытой и понятной для потребителей.

"Мы стараемся выстраивать связи с потребителями, для этого держим с ними связь не только в режиме онлайн, но и проводим широкомасштабное анкетирование, собираем несколько тысяч анкет ежегодно, обрабатываем их и пытаемся не только слушать, но и слышать предложения наших потребителей", — продолжает Олег Приходкин.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5