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ЖКХ и благоустройство Общество

1701 самарец оказался невыездным из-за долгов перед "РКС-Самара"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сегодняшний день в работе у судебных приставов Самары 38 тысяч исполнительных листов по взысканию долгов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В отношении 1701 самарца вынесены постановления о запрете выезда за пределы РФ. Их совокупный долг перед "РКС-Самара" — более 78 миллионов рублей.

Общий долг жителей и предприятий Самары за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения приближаются к 2 млрд рублей.

"РКС-Самара" призывает всех самарцев оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объёме! Любые вопросы и трудности с оплатой можно решить на заседаниях комиссии по дебиторской задолженности, которые проходят дважды в неделю и где принимаются решения об отсрочке или рассрочке платежей. Главное — не отсиживаться и не ждать, когда долги пройдут сами по себе. Неожиданно они могут испортить планы. Например, давно запланированный отпуск придется провести дома, а не в дальних странах", — комментируют в компании.

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