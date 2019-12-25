Александр Фетисов: студгородок около "Самары Арены" - только идея

В среду, 25 декабря, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов прокомментировал информацию о планируемом строительстве студенческого городка, которая вчера появилась в самарских СМИ.

"Удивительно, как быстро распространяется в СМИ ничем не подкрепленная информация. Как, например, в ситуации с межвузовским многофункциональным студенческим городком. Не успели обсудить идею, как она уже выдается за реализуемый проект, обрастает конкретными деталями и воспринимается читателями как свершившийся факт. А между тем создание студенческого кампуса, да и место его возможного размещения, еще требует обсуждения, проработки, расчетов и принятия решения. Между идеей и проектом - большая разница. И не всегда фантазии, даже самые хорошие, воплощаются в жизнь", - сказал Фетисов.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, на территории возле стадиона "Самара Арена" может разместиться межвузовский многофункциональный студенческий городок.

Это решение было озвучено в ходе совместного заседания президиума Совета ректоров вузов Самарской области и общественной комиссии по науке при комитете по образованию и науке Самарской губернской думы.