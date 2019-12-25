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Суды Происшествия

Сергей Гудованый не смог обжаловать приговор в апелляции

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Неожиданно быстро завершилось рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу трех полковников ФСБ.

25 декабря в окружном трибунале коллегия судей под председательством Дмитрия Иванчикова вынесла решение оставить приговор без изменения, смягчив наказание только осужденному за получение взятки Александру Переточкину. Ему снизили срок наказания с 10 лет до семи с половиной, а штраф 60 млн руб. уменьшили вдвое.

Основанием послужило "активное способствование раскрытию преступления", в то время как с самого начала судебного разбирательства полковник вину не признавал. Он даже просил прощения у полковника Гудованого за то, что оговорил его на предварительном следствии, чтобы выйти из СИЗО под домашний арест. Тем не менее именно эти показания Переточкина легли в основу предъявления Гудованому обвинения во взяточничестве.

По словам адвоката Андрея Карномазова, они обязательно будут обжаловать и это решение. Напомним, экс-полковник получил 20 лет лишения свободы с 90 миллионами штрафа, а также он лишен ордена Мужества и воинского звания.

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