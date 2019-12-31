В новогоднюю ночь город от снега будет расчищать 240 единиц техники

Во вторник, 31 декабря, для расчистки улично-дорожной сети МП "Благоустройство" уже увеличило количество техники до 168 единиц, а дорожных рабочих, которые занимаются уборкой вручную, — до 242 человек.

Работы организованы во всех районах города. В частности, бригады МП "Благоустройство" трудятся на улицах Главная, Белорусская, Куйбышева, Фрунзе, М. Горького, Некрасовская, Самарская, Молодогвардейская, Мичурина, Авроры, Гагарина, Врубеля, Тухачевского, Киевская, Агибалова, Спортивная, Аэродромная, Победы, Антонова-Овсеенко, Солнечная, 9 просека, XXII Партсъезда, Вольская, Краснодонская, Воронежская, Каховская, С. Лазо, пр. Кирова, Заводское шоссе и др.

В ночь на 1 января на улицы города планируется выход порядка 240 единиц техники. Дополнительно будут привлекаться и машины субподрядных организаций. В том числе для доставки снежных масс на полигоны количество самосвалов увеличат в несколько раз — до 55 единиц. А дорожных комбинированных машин, которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты, — до 46 единиц.

В целях безопасности на дорогах ГИБДД обращает внимание автомобилистов на необходимость быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие правила дорожного движения.