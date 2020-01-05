В Самаре водитель "маршрутки" сбил на переходе пожилую женщину

В субботу, 4 января, в Самаре на перекрестке ул. Владимирской и ул. Коммунистической 37-летний водитель маршрутного автобуса Fiat сбил пожилую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 11:35, автобус двигался со стороны ул. Чернореченская. Пострадавшей 69 лет, она переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Женщина получила травму и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.