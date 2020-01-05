16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре водитель "маршрутки" сбил на переходе пожилую женщину На трассе под Самарой "десятка" пошла на обгон и столкнулась с двумя автомобилями Под Самарой пострадал водитель легковушки, врезавшейся в дорожное ограждение В Самаре ищут двух водителей, сбивших пешеходов и скрывшихся В Самаре водитель автобуса маршрута №70 наехал на женщину

ДТП Происшествия

В Самаре водитель "маршрутки" сбил на переходе пожилую женщину

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 января, в Самаре на перекрестке ул. Владимирской и ул. Коммунистической 37-летний водитель маршрутного автобуса Fiat сбил пожилую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 11:35, автобус двигался со стороны ул. Чернореченская. Пострадавшей 69 лет, она переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Женщина получила травму и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2