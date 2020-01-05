В Ставропольском районе при столкновении с деревом пострадали водитель и пассажирка иномарки

В субботу, 4 января, в Ставропольском районе в ДТП пострадали водитель Ford Focus и его пассажирка. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, Ford Focus ехал из Тольятти по трассе "Сосновый Солонец - Ермаково" со стороны с. Севрюкаево в направлении с. Александровка. Между 6 и 7 километрами трассы водитель на скорости не справился с рулевым управлением.

Пострадавших доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали, жизни и здоровью их ничего не угрожает.



Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.