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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе при столкновении с деревом пострадали водитель и пассажирка иномарки

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 января, в Ставропольском районе в ДТП пострадали водитель Ford Focus и его пассажирка. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, Ford Focus ехал из Тольятти по трассе "Сосновый Солонец - Ермаково" со стороны с. Севрюкаево в направлении с. Александровка. Между 6 и 7 километрами трассы водитель на скорости не справился с рулевым управлением.

Пострадавших доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали, жизни и здоровью их ничего не угрожает.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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