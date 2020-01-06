На ул. Куйбышева в Самаре автоледи на иномарке сбила пенсионерку

В воскресенье, 5 января, в Самаре 35-летняя женщина на автомобиле Renault Duster сбила пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автоледи выезжала в 11:45 с парковочного места у дома № 79 по ул. Куйбышева со стороны ул. Фрунзе. Напротив дома № 81 по ул. Куйбышева она сбила 77-летнюю женщину, которая шла ей навстречу по проезжей части в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

