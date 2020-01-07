Пешеход пострадал под колесами легковушки на ул. Ново-Садовой в Самаре

В понедельник, 6 января, в 17:08, в Самаре участником ДТП стал 36-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, напротив дома № 106б ул. Ново-Садовой он сбил 34-летнего человека, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.
Пострадавшего госпитализировал с травмами обеих ног.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.