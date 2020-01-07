Пешеход пострадал под колесами легковушки на ул. Ново-Садовой в Самаре

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В понедельник, 6 января, в 17:08, в Самаре участником ДТП стал 36-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.