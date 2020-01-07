16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти столкнулись Lada Granta и Lada Kalina, пострадали двое Пешеход пострадал под колесами легковушки на ул. Ново-Садовой в Самаре Водители Lada Kalina и Toyota попали с жесткое ДТП на Новокуйбышевском шоссе в Самаре Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на ул. Авроры В Тольятти водитель без прав сбил жительницу Москвы и пытался скрыться

ДТП Происшествия

Пешеход пострадал под колесами легковушки на ул. Ново-Садовой в Самаре

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 января, в 17:08, в Самаре участником ДТП стал 36-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 106б ул. Ново-Садовой он сбил 34-летнего человека, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировал с травмами обеих ног.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2