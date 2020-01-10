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ДТП Происшествия

На трассе под Самарой в ДТП пострадала девушка

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 января, в 16:40 на трассе "Самара — Большая Черниговка" — п. Самарский" в результате столкновения двух автомобилей пострадала девушка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением, допустил занос машины на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Nissan Qashqai под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получила 20-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-21150. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей учитывать погодные условия и быть внимательнее за рулем.

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