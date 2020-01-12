Тольяттинца поймали на мошенничестве с автозапчастями

В Тольятти полицейские задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве с автозапчастями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия мужчина пообещал потерпевшему заказать автодетали у производителя на сумму более 50 тыс. рублей. Получив деньги, поставщик перестал выходить на связь. После этого покупатель пошел в полицию.
Предполагаемый мошенник признал вину и вернул деньги потерпевшему. По ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили уголовное дело.