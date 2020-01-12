Тольяттинца поймали на мошенничестве с автозапчастями

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В Тольятти полицейские задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве с автозапчастями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области