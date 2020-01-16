 Журналисты ТРК "Губерния" доказали высокий профессиональный уровень

В Самаре подвели итоги областного журналистского конкурса на призы губернатора. В этом году его посвятили 12 национальным проектам, инициированным Владимиром Путиным. Всего было подано 160 заявок на участие от 57 средств массовой информации.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, заметных шагов по ключевым направлениям в плане реализации нацпроектов удалось достичь, в том числе благодаря медиа.

"Именно СМИ могут вовлечь людей в реализацию нацпроектов. И там, где человек получит возможность самореализации, будет высокий результат. Важно людям рассказывать и показывать, какие процессы идут в регионе. СМИ как лидерам общественного мнения очень многое под силу. И многое в Самаре уже сделано. За это я хочу вас поблагодарить", — обратился к представителям медиа Дмитрий Азаров.

Подводя итоги уходящего года, губернатор Самарской области отметил, что по жесткому рабочему ритму и накалу он был интересным и напряженным. "Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и президент страны Владимир Путин, — напомнил губернатор. — Вклад в этот успех внес каждый житель губернии — тот, кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим".

На церемонии награждения звания "Заслуженный работник СМИ Самарской области" были удостоены директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и главный редактор Татьяна Прокопавичене.

"Мы полностью отдаем себя работе. Сейчас самое главное — это интернет и социальные сети. Задачи перед нами стоят сложнейшие, но я уверен, главное, что у нас есть — это сплоченный и работоспособный коллектив. И с ним мы все поставленные задачи выполним", — заявил директор ТРК "Губерния" Юрий Проничев.

Главный редактор телерадиокомпании Татьяна Прокопавичене отметила, что СМИ становятся более "интернетными": "Мы выходим в мировое пространство. Нас можно слушать и смотреть в любом конце мира. Очень хорошо, что наш губернатор нацелен на победу и на все новое. Не случайно Самарская область не догоняет, а идет впереди".

Особенную награду от Самарской областной организации Союза журналистов России получил автор и ведущий программы "О чем говорят" Леонид Ваксин. Он удостоился премии имени Валентины Неверовой "Личность в журналистике".

Корреспонденты телерадиокомпании "Губерния" за освещение реализации национальных проектов взяли сразу 7 наград:

— Алена Власова в номинации "Демография";

— Ольга Павловская — "Здравоохранение";

— Анна Ивахина — "Экология";

— Кирилл Козин — "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

— Кира Исмаилова — "Производительность труда и поддержка занятости";

— Евгения Головлева — "Культура";

— Сергей Павлов — "Международная кооперация и экспорт".

"Я очень рад, что на этой премии отметили очень много молодежи и не только нашей телерадиокомпании — важно, что молодым журналистам дают дорогу. Это отличный стимул работать дальше и развиваться", — подчеркнул корреспондент ТРК "Губерния" Кирилл Козин.