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Общество

 Журналисты ТРК "Губерния" доказали высокий профессиональный уровень

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги областного журналистского конкурса на призы губернатора. В этом году его посвятили 12 национальным проектам, инициированным Владимиром Путиным. Всего было подано 160 заявок на участие от 57 средств массовой информации.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

По словам главы региона Дмитрия Азарова, заметных шагов по ключевым направлениям в плане реализации нацпроектов удалось достичь, в том числе благодаря медиа.

"Именно СМИ могут вовлечь людей в реализацию нацпроектов. И там, где человек получит возможность самореализации, будет высокий результат. Важно людям рассказывать и показывать, какие процессы идут в регионе. СМИ как лидерам общественного мнения очень многое под силу. И многое в Самаре уже сделано. За это я хочу вас поблагодарить", — обратился к представителям медиа Дмитрий Азаров.

Подводя итоги уходящего года, губернатор Самарской области отметил, что по жесткому рабочему ритму и накалу он был интересным и напряженным. "Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и президент страны Владимир Путин, — напомнил губернатор. — Вклад в этот успех внес каждый житель губернии — тот, кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим".

На церемонии награждения звания "Заслуженный работник СМИ Самарской области" были удостоены директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и главный редактор Татьяна Прокопавичене.

"Мы полностью отдаем себя работе. Сейчас самое главное — это интернет и социальные сети. Задачи перед нами стоят сложнейшие, но я уверен, главное, что у нас есть — это сплоченный и работоспособный коллектив. И с ним мы все поставленные задачи выполним", — заявил директор ТРК "Губерния" Юрий Проничев.

Главный редактор телерадиокомпании Татьяна Прокопавичене отметила, что СМИ становятся более "интернетными": "Мы выходим в мировое пространство. Нас можно слушать и смотреть в любом конце мира. Очень хорошо, что наш губернатор нацелен на победу и на все новое. Не случайно Самарская область не догоняет, а идет впереди".

Особенную награду от Самарской областной организации Союза журналистов России получил автор и ведущий программы "О чем говорят" Леонид Ваксин. Он удостоился премии имени Валентины Неверовой "Личность в журналистике".

Корреспонденты телерадиокомпании "Губерния" за освещение реализации национальных проектов взяли сразу 7 наград:

— Алена Власова в номинации "Демография";
— Ольга Павловская — "Здравоохранение";
— Анна Ивахина — "Экология";
— Кирилл Козин — "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
— Кира Исмаилова — "Производительность труда и поддержка занятости";
— Евгения Головлева — "Культура";
— Сергей Павлов — "Международная кооперация и экспорт".

"Я очень рад, что на этой премии отметили очень много молодежи и не только нашей телерадиокомпании — важно, что молодым журналистам дают дорогу. Это отличный стимул работать дальше и развиваться", — подчеркнул корреспондент ТРК "Губерния" Кирилл Козин.

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