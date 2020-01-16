Мужчина, ударивший ножом и оставивший истекать кровью сожительницу, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор 40-летнему мужчине, зарезавшему гражданскую жену. Об этом сообщает прокуратура Кировского района Самары.

Вечером 5 апреля 2019 г. в квартире на ул. Гвардейской, 19 в Самаре он поссорился с сожительницей, ударил ее ножом в бедро и ушел, закрыв женщину в квартире. Пострадавшая получила сквозное ранение правого бедра с повреждениями мягких тканей, бедренной артерии и бедренной вены, большой подкожной вены и позже умерла от потери крови.

Мужчину, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека").

Суд приговорил убийцу к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.