В галерее "Виктория" откроется выставка советского мастера "неофициального искусства" Владимира Вейсберга

В галерее "Виктория" 23 января состоится презентация экспозиции работ советского художника и мастера "неофициального искусства" Владимира Вейсберга.

Проект "Венера и геометрия. Живопись Владимира Вейсберга" (0+) организован совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина и фондом IN ARTIBUS. Куратором выставки выступила Анна Чудецкая.

Из отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина в Самаре будет представлено 14 живописных работ. Особым экспонатом станут гипсовые фигуры и статуэтка, используемые Вейсбергом при написании последнего натюрморта "Венера и геометрия", которая так и осталась незаконченной на мольберте. Семь работ, в их числе знаменитый "Портрет Маши Либединской" — вклад в выставку из собрания европейской живописи Инны Баженовой.

23 произведения художника представляют все периоды его творчества от 40-х до 80-х годов. В "Виктории" выставят и редчайшие пейзажные работы Вейсберга, ранние натюрморты — от "машковского" натюрморта "Плоды" до иллюзионистических "Хлебов"; яркие женские образы рубежа 1950-60-х; знаковые работы 1960-х — времени перехода от цвета к белому, а также — все многообразие периода "белого на белом".

В день открытия выставки, 23 января, вход в галерею свободный.