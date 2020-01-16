В Самарской области создан департамент цифровизации

В администрации губернатора Самарской области создан департамент цифровизации, который возглавил Иван Ефанов. Об этом он сам сообщил в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

По словам Ефанова, департамент создан для обеспечения "очередной волны реформы государственного управления". В его задачи входит оптимизация работы с данными, необходимыми для обеспечения деятельности областных властей.

Напомним, Иван Ефанов до последнего времени был советником губернатора.