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В Самарской области создан департамент цифровизации

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации губернатора Самарской области создан департамент цифровизации, который возглавил Иван Ефанов. Об этом он сам сообщил в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

По словам Ефанова, департамент создан для обеспечения "очередной волны реформы государственного управления". В его задачи входит оптимизация работы с данными, необходимыми для обеспечения деятельности областных властей.

Напомним, Иван Ефанов до последнего времени был советником губернатора.

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