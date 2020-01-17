Жителя Ставропольского района задержали с незаконно выловленной рыбой

В Ставропольском районе сотрудники ДПС за нарушение остановили Chevrolet Niva. При проверке документов водитель — 54-летний житель с. Александровка заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В багажнике обнаружились 79 особей лещей, окуней, плотвы и раков, а также четыре рыболовные сети и резиновая лодка. По версии правоохранителей, на берегу реки Волга Куйбышевского водохранилища, у села Жигули мужчина незаконно ловил рыбу сетями. Ущерб от его действий составил около 20 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").