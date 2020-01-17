Жителя Ставропольского района задержали с незаконно выловленной рыбой

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В Ставропольском районе сотрудники ДПС за нарушение остановили Chevrolet Niva. При проверке документов водитель — 54-летний житель с. Александровка заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области