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Преступления Происшествия

Жителя Ставропольского района задержали с незаконно выловленной рыбой

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе сотрудники ДПС за нарушение остановили Chevrolet Niva. При проверке документов водитель — 54-летний житель с. Александровка заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В багажнике обнаружились 79 особей лещей, окуней, плотвы и раков, а также четыре рыболовные сети и резиновая лодка. По версии правоохранителей, на берегу реки Волга Куйбышевского водохранилища, у села Жигули мужчина незаконно ловил рыбу сетями. Ущерб от его действий составил около 20 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

Гид потребителя

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