Опубликован список аварийных домов, которые расселят в 2020 году

Мэрия Самары опубликовала список многоквартирных домов, расселение которых планируется в 2020 году. Работы будут производиться в рамках государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г." до 2025 года.

В связи с этим собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, в срок до 2 февраля необходимо обратиться в департамент управления имуществом Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (единое окно) с целью определения способа переселения (приобретение жилого помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права собственности на объекты недвижимости.

В случае неявки к указанному сроку органами местного самоуправления земельные участки и жилые помещения расположенных на них многоквартирных домов будут изъяты у собственников в порядке ст. 32 Жилищного кодекса РФ путем выплаты возмещения за изымаемую недвижимость.

С адресным перечнем многоквартирных домов, расселение которых планируется в 2020 г., можно ознакомиться ниже.