В Самаре начали судить экс-директора СОФПИЖС Виктора Костина

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело бывшего генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе СОФПИЖС Виктора Костина. 17 января суд допросил свидетелей, который считают, что Костин выписывал миллионные премии сам себе, отнимая тем самым деньги у детей-сирот.

Виктор Костин приехал работать в Самарскую область из Мордовии и занимал пост гендиректора СОФПИЖС с середины 2014 по сентябрь 2018 года.

Как рассказал на суде действующий замгендиректора СОФПИЖС Алексей Александров, в 2018 г. в фонде была аудиторская проверка. Тут-то и выяснилось, что Костин незаконно навыписывал себе премий на 6,5 млн рублей. В частности, одна из премий от Костина Костину полагалась ко Дню строителя.

"Во-первых, по трудовому договору Костин не имел право выписывать премии себе сам — премировать его могло только Правление фонда. Во-вторых, Костин тем самым забирал деньги, которые должны были пойти на строительство домов для детей-сирот, молодых специалистов и других категорий граждан, которым полагалось жилье", — рассказал Алексей Александров.

Костин, впрочем, со свидетелем поспорил.

"К концу моего правления фонд вошел в ТОП-10 самарских застройщиков, вы считаете я не заслужил премию?!" — обратился он к Александрову.

Костина обвиняют еще и в другом преступлении. По версии следствия, он продал по заниженной стоимости дом на ул. Офицерская, 4 в с. Новосемейкино Красноярского района. Реальная стоимость дома около 10 миллионов, а продал Костин его родственнице своей жены по фамилии Курочкина за 4,3 млн рублей.

"Курочкина — теща Вотякова, а Вотяков — брат супруги Костина", — рассказала также суду другой свидетель, юрист СОВПИЖС Ольга Мартынчева.

Действия Костина квалифицировали как "Злоупотребление полномочиями" и "Присвоение". Ему грозит реальное лишение свободы.

Костин, впрочем, с обвинениями не согласен. Его адвокат уже заявил ходатайство о приобщении к делу итогов независимой оценки проданного дома. В ней сказано, что здание стоит гораздо меньше и было не в "хорошем", а в удовлетворительном состоянии, не пригодном для жилья. Кроме того, адвокат усомнился, что "какими-то другими" документами СОФПИЖС не предусмотрена возможность гендиректора выписывать премии самому себе.

Пока судебный процесс по делу Костина продолжается.