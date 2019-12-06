Гендиректора СОФПИЖС обвиняют в незаконном получении премий

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора Самарского областного фонда поддержки ИЖС на селе, которого обвиняли в растрате вверенного имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, гендиректор фонда с августа 2014 г. по август 2018 г. злоупотреблял полномочиями и подписывал незаконные приказы о начислении себе премий. За время работы в этой должности мужчина таким образом получил почти 6,5 млн рублей.

Кроме того, он, предположительно, растратил деньги фонда при купле-продаже жилого дома в Красноярском районе — объект стоимостью 8 млн руб. был продан за 4,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.