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Преступления Происшествия

Гендиректора СОФПИЖС обвиняют в незаконном получении премий

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора Самарского областного фонда поддержки ИЖС на селе, которого обвиняли в растрате вверенного имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, гендиректор фонда с августа 2014 г. по август 2018 г. злоупотреблял полномочиями и подписывал незаконные приказы о начислении себе премий. За время работы в этой должности мужчина таким образом получил почти 6,5 млн рублей.

Кроме того, он, предположительно, растратил деньги фонда при купле-продаже жилого дома в Красноярском районе — объект стоимостью 8 млн руб. был продан за 4,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.

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