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Экология Общество

Школьники Самарской области составят уникальный "Экологический словарик"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал ежегодный творческий конкурс для детей "Школьная экологическая мозаика", который уже в пятый раз организует ГК "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Цель мероприятия — в интересной игровой форме вовлечь подрастающее поколение в тему, касающуюся сохранения природы. В прошлом году школьники снимали видеоролики, посвященные проблемам экологии, а до этого писали сказки, из которых "ЭкоВоз" составил сборник рассказов, издав его отдельной книгой, ставили спектакли на сценах театров, участвовали в модном дефиле и прочее.

В этот раз детям со всего региона предлагают поучаствовать в создании "Экологического словарика" для дошкольников. Участники должны взять любую букву алфавита, написать экологический термин (или природное явление), который начинался бы с этой буквы и объяснить, что они понимают под этим словом. Впрочем, организаторы не ограничивают фантазию участников, дети могут использовать абсолютно любое слово, которое так или иначе связано с окружающей их средой. Победителей конкурса будут традиционно чествовать в торжественной обстановке, а их работы станут частью издания уникального экологического словаря, который в том числе пополнит детские библиотеки Самарской области. Оставить заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

По мнению организаторов, очень важно вовлекать детей в обсуждение проблем экологии родного края, ведь именно от них зависит сохранение природы в будущем. Человек, получивший правильное экологическое воспитание в детстве, будет относиться бережно к природе всю жизнь. Именно поэтому ГК "ЭкоВоз" с удовольствием отмечает, что все больше участников вовлекается в их социальные проекты — "Школьная экологическая мозаика", "Школа за раздельный сбор", "Крышки-неваляшки" (ранее "Добрые крышечки-63") и другие. Традиционно большая часть школ губернии с удовольствием откликается на экологические конкурсы "ЭкоВоза". Поддержку также оказывает правительство Самарской области. Так, в прошлом году губернатор Самарской области отметил уникальный проект "Школа за раздельный сбор", сказав, что к нему должны присоединиться как можно больше школ региона.

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