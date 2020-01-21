Замначальника отдела судебных приставов дали пять лет строгого режима за взятку

В Самаре заместителя старшего судебного пристава ОСП Октябрьского района Самары Романа Казакова признали виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 4 июля 2019 г. он получил от директора ООО 500 тыс. руб. (50 тыс. руб. и муляж 450 тыс. руб.) за прекращение исполнительного производства по взысканию с фирмы задолженности в сумме более миллиона рублей.

Суд приговорил Казакова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу миллион рублей в доход государства.