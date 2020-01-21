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Суды Происшествия

Замначальника отдела судебных приставов дали пять лет строгого режима за взятку

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заместителя старшего судебного пристава ОСП Октябрьского района Самары Романа Казакова признали виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По версии следствия, 4 июля 2019 г. он получил от директора ООО 500 тыс. руб. (50 тыс. руб. и муляж 450 тыс. руб.) за прекращение исполнительного производства по взысканию с фирмы задолженности в сумме  более миллиона рублей.

Суд приговорил Казакова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу миллион рублей в доход государства.

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