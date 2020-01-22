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Облправительство Власть и политика

До конца 2022 года 300 IT-специалистов получат компенсации на ипотеку

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области внесло поправки в региональную программу по развитию жилищного строительства. Так, срок ее действия продлен на год – до конца 2022 года, а также внесены дополнения, касающиеся компенсации расходов молодых IT-специалистов на улучшение жилищных условий.

Согласно внесенным в программу дополнениям, до конца 2022 г. жилищные условия с использованием компенсаций из бюджета должны улучшить 300 молодых IT-специалистов.

Напомним, о том, что в Самарской области заработает система софинансирования ипотечных кредитов для ценных специалистов, работающих в сфере информационных технологий, стало известно в феврале прошлого года. Вопрос обсуждался на площадке стартап-центра Самарского университета в ходе встречи губернатора Дмитрия Азарова с представителями IT-компаний региона.

Тогда сообщалось, что, предположительно, ценным сотрудникам ипотеку оплатит на 50% работодатель и на 50% будет субсидировать областной бюджет. Как отмечали участники встречи, такой проект позволит создать условия для сохранения лучших кадров на территории Самарской области и привлечения их с других территорий.

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