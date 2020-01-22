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Преступления Происшествия

Самарчанка подговорила четырех собутыльников ограбить ее знакомого

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело пятерых жителей области, обвиняемых по п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия"). Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

По версии следствия, осенью 2019 г. 24-летняя самарчанка выпивала с четырьмя молодым людям и предложила им обокрасть ее знакомого.

Девушка встретилась с жертвой, а другие участники группы следили за ними, чтобы выбрать удобный момент для ограбления. У дома в Кировском районе злоумышленники напали на потерпевшего, имеющего инвалидность по зрению, избили его и забрали мобильник стоимостью 8 тыс. рублей. Двое обвиняемых скрылись с краденным. Остальных нападавших задержали полицейские.

Во время следствия похищенное вернули владельцу.

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