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ДТП Происшествия

Полицейские ищут водителя, сбившего пешехода на ул. Энтузиастов

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары разыскивают водителя неустановленного автомобиля (предположительно кроссовер) серебристого цвета, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выезда на место аварии правоохранители установили, что 21 января в 20:00, водитель легковушки ехал по ул. Мориса Тореза со стороны ул. Авроры, в направлении ул. Советской Армии. В районе дома № 1 по ул. Энтузиастов, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора он совершил наезд на 60-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Энтузиастов по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения. Затем водитель покинул место ДТП.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.:  8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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