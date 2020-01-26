16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тольятти На Южном шоссе пожилая женщина-водитель устроила ДТП на "встречке" Два человека погибли в ДТП на трассе "Самара - Большая Черниговка" В ДТП на Московском шоссе один человек погиб и трое пострадали На пр. Масленникова в Самаре под машину попал пешеход

ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 января, в 12:50 на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП: на "встречке" столкнулись два автомобиля — Lada Granta и Daewoo Matiz, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным, между 976 и 977 километрами трассы М-5 40-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Matiz под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажирки, 25 и 31 года, всем назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2