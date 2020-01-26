Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тольятти

В субботу, 25 января, в 12:50 на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП: на "встречке" столкнулись два автомобиля — Lada Granta и Daewoo Matiz, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, между 976 и 977 километрами трассы М-5 40-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Matiz под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажирки, 25 и 31 года, всем назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

