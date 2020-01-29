Конкурс на строительство магистрали "Центральная" объявят в этом году

Конкурс по поиску инвестора для строительства магистрали "Центральной" в Самаре будет объявлен в этом году. Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, региональное министерство экономики уже подготовило соответствующие документы.

Речь идет о первом этапе строительства — участке от Обводной дороги до Ракитовского шоссе. Планируется, что магистраль будет построена в течение трех лет, а затем еще семь лет инвестор будет ее эксплуатировать.

Напомним, проект магистрали "Центральная" обсуждается несколько десятков лет. Ее строительство было предусмотрено во всех генеральных планах развития города, начиная с 1937 года.

Комиссия правительства РФ в апреле 2018 г. одобрила финансирование проекта на 2019–2024 гг. Тогда сообщалось, что предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 млрд рублей. Еще 1 млрд руб. планировал вложить регион, а 3,32 млрд - рассчитывали привлечь в качестве внебюджетных инвестиций.

В конце 2018 г. анонсировалось, что инвестор будет найден в 2019 г., однако этого не произошло.

Проект строительства автомагистрали включает в себя два участка: городской — 7,7 км по пр. К.Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный — 11,3 км от границы города до Обводной дороги.

Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час. Проект также предусматривает наличие по обеим сторонам пр. Карла Маркса выделенных полос для движения автобусов, строительство парковок и велосипедных дорожек и подъезда к железнодорожной платформе Дачная.

Проезд по загородному участку будет платным. В 2018 г. сообщалось, что его ориентировочная стоимость составит 79 руб. для легкового транспорта и 237 руб. для грузовиков. Расчетная скорость движения по здесь составит 120 км в час.