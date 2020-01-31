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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента РФ

МОСКВА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 января, президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Представители федерального кабинета министров, региональных и муниципальных властей обсудили роль местного самоуправления в реализации национальных проектов, обменялись передовым опытом в этой работе. Самарскую область на Совете представил глава региона Дмитрий Азаров, который в течение многих лет входит в состав Совета: напомним, ранее Дмитрий Азаров принимал участие в работе органа в качестве мэра Самары, а затем — в роли председателя профильного комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Успешная реализация национальных проектов невозможна без активного участия в этой работе муниципальных органов власти — самых близких к людям, тех, кто больше всего знает о потребностях и злободневных вопросах жителей конкретных территорий. И, открывая заседание, Владимир Путин в очередной раз это подчеркнул: "У этого самого близкого к людям уровня публичной власти огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача — обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами".

Глава государства акцентировал внимание участников заседания на том, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления, и поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. "Прежде всего, требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей в их — в вашей — работе, — сказал Президент. — Предлагаю субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов, а их у нас по всей бюджетной системе муниципалитетов где-то около 25 процентов. Исходя из расходов муниципалитетов на решение приоритетных проблем на местах, безусловно, нужно это делать и с учетом дополнительных доходов, поступающих в бюджеты регионов от реализации инвестпроектов на территории муниципальных образований".

Также Владимир Путин отметил: несмотря на то, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, они не должны быть "оторваны" от общефедеральных задач, считаться неполноценным звеном в работе по улучшению качества жизни граждан. Напротив, именно от их работы во многом зависит благополучие граждан. Глава государства также особо подчеркнул, что обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию никак не затронут фундаментальных положений первой и второй глав, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления. "Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти. Тем более, что именно на местах "фокусируется" абсолютное большинство национальных проектов, причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные, действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом".

На заседании Совета было особо отмечено, что национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями и инициативой людей. Поэтому муниципальным властям необходимо больше времени уделять работе с населением, а не кабинетной работе. "Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", — сказал Владимир Путин.

Самарская область в этом направлении может быть примером для многих субъектов: ни один проект благоустройства общественного пространства или дворовой территории не обходится без согласования с жителями, равно как и определение дорог, которые необходимо отремонтировать, мест под строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. В этом году работа с населением в регионе вышла на новый уровень: губернатор поддержал инициативу самарской молодежи и поручил запустить проект "Культурное сердце России", в рамках которого жители каждого города и села формировали летнюю культурно-массовую программу на территории своего населенного пункта в соответствии с желаниями и потребностями.

На заседании Владимир Путин также подчеркнул важность участия граждан в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления, через цифровые платформы. "Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах. Они позволяют в режиме "онлайн" быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", — отметил президент. При этом Владимир Путин обратил внимание представителей субъектов на то, что в ряде регионов созданы цифровые платформы для эффективного взаимодействия с населением и поручил тиражировать данный опыт во все муниципалитеты страны.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников затронул тему включения муниципальных команд в реализацию нацпроектов. "Благоустройство, расселение аварийного жилья, дороги, спорт, культура, детские сады, — это как раз те направления нацпроектов, где вопросы решаются на уровне муниципалитетов, — пояснил министр. — Около трети расходов национальных проектов идет именно на муниципальный уровень, на реализацию этих мероприятий. Соответственно, если мы посмотрим на общий уровень поддержи органов местного самоуправления с федерального и регионального бюджетов вот на такие проекты, то увидим, что она с 2017 года выросла в 3 раза".

Глава Минэконома озвучил, что при такой мощной поддержке муниципалитетов со стороны федеральных и региональных властей органы местного самоуправления не самым лучшим образом справляются с возложенными на них задачами. "Предварительные цифры освоения средств по национальным проектам показывают, что при среднем уровне освоения средств 94%, по направлениям, непосредственно связанным с муниципалитетами, цифры значительно ниже, — сказал Максим Решетников. — Если один-два муниципалитета не выполняют задачи, то получается, что весь регион не выполняет национальные проекты. В этих условиях губернаторы на следующий год лишают муниципалитеты, которые не справились, средств".

Министр подчеркнул, что от этого страдают не администрации муниципалитетов, а жители конкретный территорий, которые в итоге получают меньше средств на реализацию проектов по улучшению качества жизни в их городах и селах. В связи с этим он предложил не лишать финансирования отстающие муниципалитеты, а усилить персональную ответственность чиновников. Также участники заседания предложили создать проектные офисы в муниципалитетах и включить их в работу над нацпроектами наравне с региональными властями.

В Самарской области работа в этом направлении уже проведена по поручению губернатора, муниципальные команды самым активным образом участвуют в реализации нацпроектов. В регионе 37 муниципальных образований, и в каждом из них еще в самом начале работы по нацпроектам были определены ответственные лица за конкретные мероприятия по их исполнению. Кроме того, за каждым муниципалитетом закреплены кураторы из регионального Правительства, которые в течение пилотного года реализации нацпроектов мониторили ситуацию на местах: проводили регулярные совещания в режиме ВКС, собирали оперативную информацию о возникающих рисках и проблемах, выезжали на территории, где посещали конкретные объекты и проводили встречи с населением.

Для того, чтобы картина по реализации нацпроектов как в отдельных городах, сельских поселениях, так и по региону в целом была максимально полной, по поручению губернатора Дмитрий Азарова областное правительство при поддержке Федерального казначейства создало единую систему мониторинга исполнения нацпроектов. С ее помощью можно видеть общие итоги по всем региональным проектам, а также формировать различные детальные разрезы данных: по отдельному региональному проекту, по главным распорядителям бюджетных средств, администраторам проектов, а также переходить в детализацию и получать информацию по региональным проектам, отдельным мероприятиям, объектам и показателям. Разработанная система была презентована осенью 2019 г. главой региона на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за реализацией национальных и федеральных проектов Президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Самарский проект вызвал интерес у участников заседания и был взят на вооружения не только в регионах России, но и на федеральном уровне. Более детально этот опыт Дмитрий Азаров презентует руководству страны в ближайшее время.

Также в ходе Совета был поднят вопрос о необходимости обновления показателей эффективности органов местного самоуправления. "Сегодня прозвучала необходимость премирования муниципальных команд, достигших результатов. В Самарской области это уже сделано, также, как и пересмотрены показатели эффективности муниципальных образований — регион в конце прошлого года уже фактически применил к муниципалитетам те критерии оценки эффективности, которые федеральное Правительство применяет в отношении регионов", — отметил Дмитрий Азаров. Этот опыт заинтересовал участников совещания, о нем руководство региона более подробно доложит при формировании новых федеральных показателей оценки эффективности местного самоуправления.

Такой скрупулезный подход к реализации нацпроектов принес свои плоды: Самарская область стала одним из лидеров в стране по эффективности регионального управления и достижению показателей нацпроектов.

В 2020 г. работа по претворению в жизнь задач нацпроектов и контроль за ходом их исполнения станет еще более активной. Глава региона Дмитрий Азаров поставил перед Правительством задачу в сжатые сроки провести работу по подготовке документации и заключению соглашений, чтобы высвободить больше времени для исполнения работ в установленные Президентом сроки и с надлежащим качеством. На данный момент все необходимые соглашения с муниципальными образованиями на 2020 г. заключены, муниципалитеты обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами и уже приступили к сформированию технический заданий и размещению муниципальных заказов.

На Совете по МСУ при президенте был поднят ряд вопросов, волнующих абсолютное большинство регионов. В частности, члены Совета задали Главе государства вопрос о включении в конкурс по благоустройства малых городов и исторических поселений городов с населением свыше 100 000 человек, в которых часть территорий признана историческим поселением. Такое решение позволит Самаре, в которой часть старого города по решению регионального Правительства признана историческим поселением, претендовать на участие в конкурсе и получение дополнительных средств из федерального бюджета на реновацию городской среды.

Кроме того, прозвучало предложения включить в нацпроект "Жилье и городская среда" замену инженерных коммуникаций. Члены Совета отметили, что большинство коммунальных систем требуют обновления, а средств на это у ресурсных организаций в нужном объеме зачастую нет. Включение этих работ в нацпроект сможет существенно снизить количество коммунальных аварий и избежать ситуаций, при которых отремонтированная дорога через некоторое время вскрывается для замены инженерных систем. Напомним, что этот вопрос регионами обсуждается не в первый раз: ранее его поднимал в рамках рабочей группы Госсовета Дмитрий Азаров. Тогда члены рабочей группы поддержали Главу Самарской области и предложили обратиться с данной инициативой к Президенту страны.

Владимир Путин поддержал целый ряд инициатив, а также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о введении критерия, при котором 5% бюджета местных органов власти должны тратиться, основываясь на принципах соучастия жителей. В Самарской области по принципу "народного бюджета" уже реализуется целый ряд направлений, Губернаторский проект по поддержке гражданских инициатив "СОдействие". В рамках этого проекта ежегодно получают поддержку из регионального бюджета сотни социально значимых инициатив жителей, впоследствии они успешно воплощаются по всей территории региона.

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