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Суды Происшествия

Экс-главу "Фиа-Банка" отпустили домой

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшего главу банкротящегося тольяттинского "Фиа-Банка" Александра Носорева, задержанного по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 149.1 УК РФ), отпустили под домашний арест до 16 марта. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подробности уголовного дела в ГУ МВД России по Самарской области не раскрывают.

По информации источников Волга Ньюс, Александр Носорев в сговоре с неким Феоктистовым представил сотрудникам банка недостоверные сведения о совершении договора купли-продажи квартиры в Москве. Под приобретение этой квартиры был взят кредит в банке на 43,2 млн рублей. Однако деньгами, как считает следствие, Носорев и Феоктистов распорядились по своему усмотрению, а условия кредитного договора с банком выполнять и не собирались.

Отметим, следствие настаивало на аресте Александра Носорева.

Напомним, тольяттинский "Фиа-Банк" лишили лицензии на осуществление банковских операций в апреле 2016 г. в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.

Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств на 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал "Фиа-Банк" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. По состоянию на 1 декабря 2019 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,28 млрд рублей.

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