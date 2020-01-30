Бывшего главу "Фиа-Банка" обвиняют в мошенничестве на 43 млн рублей

По подозрению в мошенничестве задержан бывший глава лишенного лицензии и признанного банкротом тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев. В пятницу, 31 января, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие настаивает на аресте.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ житель Тольятти 1955 года рождения, которому в настоящее время предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, воздержавшись от предоставления более подробной информации.

Однако, по информации источников Волга Ньюс, во время предварительного следствия было установлено, что Александр Носорев в сговоре с неким Феоктистовым предоставил недостоверные сведения сотрудникам банка о совершении договора купли-продажи квартиры в Москве. Под приобретение этой квартиры был взят кредит в банке на 43,2 млн рублей. Однако деньгами, как считает следствие, Носорев и Феоктистов, распорядились по своему усмотрению, а условия кредитного договора с банком выполнять и не собирались.

Напомним, тольяттинский "Фиа-Банк" лишили лицензии на осуществление банковских операций в апреле 2016 г. в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.

Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств на 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал "Фиа-Банк" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. По состоянию на 1 декабря 2019 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,28 млрд рублей.