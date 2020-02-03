Олег Фурсов может получить место в правительстве Ингушетии

Глава республики Ингушетия Махмуд Калиматов предложил экс-главе Самары Олегу Фурсову возглавить республиканское министерство труда, занятости и социального развития, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, до прихода на должность главы Самары Олег Фурсов занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона. В 2015 г. он возглавил администрацию Самары, а 26 октября 2017 г. в городскую думу поступило заявление Фурсова о досрочном прекращении полномочий с 31 октября. Депутаты большинством голосов поддержали его отставку.

Сообщалось, что Олег Фурсов должен был занять должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, однако его назначение так и не состоялось.

Таким образом, как пишет издание, уже более двух лет о новом месте работы Олега Фурсова ничего не известно. Хотя версий за это время было много — от крупных коммерческих структур Самары до региональных подразделений федеральных органов власти. В частности, в прошлом году появилась информация, что Олег Фурсов претендует на вакансию руководителя Самарского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). До этого его также прочили в проректоры Самарского государственного университета путей сообщения. Сам экс-мэр всю всплывавшую информацию о его трудоустройстве опровергал. Но и новое место работы не называл.

Получить его комментарии относительно возможности переезда в Ингушетию "СО" не удалось. Однако из достоверного источника известно, что глава Ингушетии Махмуд Калиматов рассматривает кандидатуру экс-мэра на пост министра труда, занятости и социального развития республики. Калиматов возглавил республику в конце июня 2019 г., а до этого в основном жил и работал в Самарской области, сначала в органах прокуратуры, потом областного правительства, а последние три года до отъезда в Ингушетию возглавлял самарское региональное управление Росприроднадзора.

Свою команду он пока формирует в основном из местных кадров. Однако среди его назначенцев оказались и хорошо известные в Самаре фигуры. В случае назначения Олег Фурсов станет четвертым выходцем из Самарской области в нынешней системе власти республики Ингушетия. Первый — сам Махмуд Калиматов. Вторым стал бывший руководитель ГУ Банка России по Самарской области Константин Суриков, который в сентябре прошлого года возглавил правительство Ингушетии. Правда, продержался в этом кресле недолго. На прошлой неделе он ушел в отставку с поста премьер-министра. В официальном сообщении говорится, что сделал это Суриков по семейным обстоятельствам, но за ним пришлось уйти в отставку всему правительству Ингушетии, так как этого требует законодательство республики. Сформировано оно было менее полугода назад — в сентябре 2019 года. После этого исполнение обязанностей председателя было возложено на Владимира Сластенина. Константин Суриков останется в команде главы Ингушетии советником по инвестиционной политике.